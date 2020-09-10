ألمانيا تدعم للسلطة الفلسطينية بقيمة 17 مليون يورو

وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اتفاقية منحة مالية مقدمة من ألمانيا بقيمة 17 مليون يورو لدعم مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة رام الله إن المنحة ستتوزع بواقع 10 ملايين يورو مخصصة لتوظيف كوادر طبية وإدارية لوزارة الصحة والقطاع الصحي، و5ر3 مليون يورو مخصصة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة الحجم.



وأضاف أشتية أنه سيتم تخصيص مبلغ 7ر1 مليون يورو لشراء معدات والتخلص من النفايات الصحية والطبية.



وشكر ألمانيا على دعمها المستمر للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستتم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستجابة لاحتياجات مواجهة كورونا.



وفي ذات السياق، تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية 15 جهاز تنفس اصطناعي، تبرعت بها جمعية التربية الطبية الدولية وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، وبدعم من القنصلية البريطانية العامة.



وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن هذه الأجهزة ستساعد كثيرا في علاج مُصابي فيروس كورونا، موضحة أنه "سيتم شحن تسعة أجهزة حديثة أخرى قريبا للمستشفيات في قطاع غزة".