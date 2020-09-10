لاشين إبراهيم: تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الخميس المقبل

- تخصيص 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب ستجرى على مرحلتين، لافتًا إلى تخصيص 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة.

وأضاف «إبراهيم» خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن التقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2020، سيكون من يوم الخميس 17 ديسمبر، وحتى السبت 26 سبتمبر، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ولفت إلى أن موعد التقدم اليوم الأخير ممتد حى الثانية مساءً فقط، مناشدًا من يريد الترشح بتوقيع إجراءات الكشف الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة، واستيفاء أوراق الترشح وتقديم باقي المستندات بمقر المحاكم الابتدائية في كل المحافظات.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مساء الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات.

ويعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين ومواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.