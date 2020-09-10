وقفة تضامنية في قلقيلية استنكارا لممارسات الاحتلال بالقدس

نظمت محافظة قلقيلية،اليوم الخميس، وقفة تضامنية استنكارا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه للمقدسيين وتقييد حركتهم، خاصة محافظ القدس عدنان غيث .

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن ما يقوم به الاحتلال من سياسات عنصرية بحق المواطنين في الأرض المقدسة، جريمة لا يمكن التغاضي عنها، ويجب مقاومتها بكل السبل المتاحة، وهي صرخة في وجه العدالة والقوانين الدولية.

ودعا المؤسسات الحقوقية ودول العالم، للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، ولجم الاحتلال وممارساته العنصرية في القدس.

ورفع المشاركون اللافتات المنددة بسياسات الاحتلال الظالمة بحق أهل القدس المحتلة، مؤكدين أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن سياسات التهويد لن تغير الواقع والتاريخ، مستهجنين إجراءات الاحتلال بحق محافظ القدس عدنان غيث.