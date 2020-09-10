تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا بين لاجئي فلسطين في الأردن

سجلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في الأردن أول حالة وفاة بين هؤلاء اللاجئين لمعلمة بمدرسة بنات، وإصابة 60 شخصًا من اللاجئين في مخيمات اللجوء منذ بداية الموجة الثانية.



وتنعي الأونروا نفسها ومجتمع لاجئي فلسطين لهذه الخسارة، وتتقدم بأحر التعازي إلى أسرة المتوفية.



وعبر مدير عمليات الأونروا السيد محمد آدار، عن حزنه الشديد معزيًا أسرة المعلمة، ومؤكدًا أن الوكالة تبذل كل جهدها لحماية لاجئي فلسطين.



وتتواصل الأونروا مع وزارة الصحة الأردنية ومع كافة الجهات المعنية بشكل مستمر، وهي تتابع عن كثب الحالات، فيما تم إغلاق 14 مدرسة تابعة للأونروا في الأردن لمدة 14 يومًا؛ بسبب تسجيل حالات كورونا وتحويل ما يقارب 12000 طالبًا وطالبة للدراسة عن بعد.