الأميران ويليام وهاري وزوجتاهما يظهرون معا في قصر ويندسور

ظهر كل من الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري وزجتاهما كيت وميجان لأول مرة معا منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية علنا.



وتبادل الزوجان وزوجتاهما الحديث مع المعزين والفضوليين بعد ظهر اليوم السبت الذين احتشدوا في الممر الكبير بقلعة ويندسور وتفقدوا الرسائل الشخصية وباقات الزهور التي وضعت هنالك للتعبير عن رثاء الملكلة إليزابيث.



وبالنسبة لكيت وويليام (كلاهما في الأربعين) يعد هذا أول ظهور منذ منحهما الملك الجديد تشارلز الثالث لقبين جديدين – أمير وأميرة ويلز.



كان الملك تشارلز الثالث منحهما هذين اللقبين أمس الجمعة عند إلقائه خطابه الأول للأمة.



تعتبر العلاقة بين الزوجين ويليام وكيت وأخيه وزوجته علاقة لاتمضى بصورة سلسة .



ومع ذلك تردد أن ويليام وكيت دعيا هاري وميجان للظهور المشترك، وفقا لمتحدث باسم الزوجين الملكيين.