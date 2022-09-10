 الداخلية تعلن تفاصيل إطلاق شخص النار على نفسه خلال بث مباشر بالغربية - بوابة الشروق
السبت 10 سبتمبر 2022 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

الداخلية تعلن تفاصيل إطلاق شخص النار على نفسه خلال بث مباشر بالغربية

مصطفى عطية:
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 5:30 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 5:31 م
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات إطلاق شخص عيار نارى على نفسه خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" بالغربية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على شخص مصاب بطلق نارى وبجواره سلاح نارى " فرد محلى" بدائرة القسم.

بالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الشخص المشار إليه (سبق اتهامه في 7 قضايا " قتل، مخدرات، محاولة انتحار، بلطجة"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) مصاب برش خرطوش، وعثر بجواره على (فرد محلى، دراجة نارية ملكه، هاتف محمول، سلاح أبيض " مطواة "، مبلغ مالى) وتم نقله لمستشفى لتلقى العلاج.

وبمواجهته قرر بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه من السلاح النارى المضبوط بحوزته، وإحداث إصابته وعلل ذلك لمروره بضائقة نفسية على إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجته. وبسؤال أحد شهود الواقعة أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك