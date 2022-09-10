الداخلية تعلن تفاصيل إطلاق شخص النار على نفسه خلال بث مباشر بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات إطلاق شخص عيار نارى على نفسه خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" بالغربية.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على شخص مصاب بطلق نارى وبجواره سلاح نارى " فرد محلى" بدائرة القسم.



بالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الشخص المشار إليه (سبق اتهامه في 7 قضايا " قتل، مخدرات، محاولة انتحار، بلطجة"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) مصاب برش خرطوش، وعثر بجواره على (فرد محلى، دراجة نارية ملكه، هاتف محمول، سلاح أبيض " مطواة "، مبلغ مالى) وتم نقله لمستشفى لتلقى العلاج.



وبمواجهته قرر بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه من السلاح النارى المضبوط بحوزته، وإحداث إصابته وعلل ذلك لمروره بضائقة نفسية على إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجته. وبسؤال أحد شهود الواقعة أيد ما سبق.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.