سعد الدين الهلالي: المذهب الحنفي يعطي المرأة حق الحصول على أجر الرضاعة بعد الطلاق

قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن، إن الفقه السلفي يرى أن المرأة عبارة عن وسيلة للمتعة، ويقيد حريتها ولابد من طاعة الزوج في كل الأحوال، حيث تمكن السلفيين من ترسيخ بعض النقاط في العقود الماضية التي ظلمت حقوق الزوجة، ويحق للرجل الزواج أكثر من مرة، وهذا الأمر مرفوض تمامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، أن عام 2021 شهد ارتفاع الطلاق بنسبة 14.5% مقارنة بعام 2021، ولابد أن يكون هناك تكافؤ بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية، دون أن يكون وصيًا عليها.

وتابع: "الله فرض الرضاعة على كل امرأة دون الحصول على أجر، والقانون المصري والمذهب الحنفي نص على أنه يجوز للمرأة بعد الطلاق الحصول على أجر الرضاعة".

وأكمل: "لابد من تأمين المرأة بعد الطلاق والحفاظ على مستقبلها وكرامتها".