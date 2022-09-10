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لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن دفعة أخرى من المحبوسين احتياطيا خلال أيام
الرئيس السيسي: حريصون على عدم المساس نهائيا بأي مناطق أثرية أو مقابر
القومي لحقوق الإنسان يرحب بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا
فيديو.. آمنة نصير: اهتزاز الأسرة أخطر من الاهتزاز الاقتصادي
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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود
تفاصيل اليوم الأول للملك تشارلز الثالث بعد تسنمه عرش المملكة المتحدة
اليوم.. محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة دهس 4 أشخاص بأكتوبر
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مرتضى: أطالب بفتح المدرجات للجماهير.. وثنائي الزمالك الجديد من الأفضل في إفريقيا
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مرتضى منصور: تعاقدنا مع 8 صفقات جديدة «الأقوى في تاريخ الزمالك»
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الشاب مامي يعود بدويتو وعدة حفلات غنائية بالقاهرة والعواصم العربية
عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد دقائق من حفل افتتاح ستاد لوسيل
وفاة ملكة بريطانيا إليزاليث الثانية.. كيف ظهرت ملكة الألفيتيّن في الأعمال الفنية؟
كواليس تصوير قصة الحب بين يانا جمال وعمرو عبد الجليل في الضاحك الباكي
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وزير السياحة والآثار يشهد التشغيل التجريبي لمنطقة الخدمات بالأهرامات
بتكلفة 330 مليون جنيه.. وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشرم الشيخ
مساهم رئيسي في توركويز هيل يرفض عرض الاستحواذ من ريو تينتو
حوادث وقضايا
اليوم.. محاكمة مالك عقار فيصل المحترق بتهمة البناء المخالف
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء إنقاذ أسرة احترقت سياراتهم على طريق جمصة
مصرع طفلين بالبرلس بكفرالشيخ
إصابة 19 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي
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