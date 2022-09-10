ألكاراز يتأهل للقاء كاسبر رود في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

صعد الإسباني كارلوس ألكاراز إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما تغلب على الأمريكي فرانسيس تيافوي 6 / 7 (6 / 8) و6 / 3 و6 / 1 و6 / 7 (5 / 7) و6 / 3 صباح السبت في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل ألكاراز /19 عاما/ بذلك إلى النهائي للمرة الأولى في سجل مشاركاته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وسيتنافس على اللقب مع النرويجي كاسبر رود.

وفي حال فوزه على رود، سيصبح ألكاراز أصغر لاعب يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في التاريخ ،متفوقا في ذلك بفارق أكثر من عام واحد على الأسترالي ليتون هيويت الذي تصدر التصنيف وعمره 20 عاما وتسعة أشهر.

وفي حال تتويج ألكاراز، سيصبح ثاني أصغر لاعب يفوز ببطولة أمريكا المفتوحة، وذلك في عمر 19 عاما وأربعة أشهر، ويتفوق عليه فقط الأمريكي بيت سامبراس الذي توج بالبطولة وعمره 19 عاما و28 يوما.

وكان النجم النرويجي كاسبر رود قد حسم تأهله إلى النهائي في وقت سابق من مساء الجمعة بالفوز على الروسي كارينن خاشانوف 7 / 6 و6 / 2 و5 / 7 و6 / 2 في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.

وتأهل رود /23 عاما/ بذلك إلى النهائي للمرة الثانية في سجل مشاركاته ببطولات جراند سلام، حيث صعد إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) في يونيو الماضي لكنه خسر أمام النجم الإسباني رافاييل نادال.

وحقق رود 13 انتصارا خلال آخر 15 مباراة، وفي حال فوزه في النهائي على ألكاراز، سيعتلي صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته.