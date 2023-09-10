رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحث مع الصليب الأحمر إنهاء معاناة آلاف المعتقلين

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأحد، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معاناة آلاف المعتقلين في البلاد.

وحسب بيان صادر عن مكتب العليمي، فقد استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، فابريزيو كاربوني، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن دافني ماريت.

وفي اللقاء الذي انعقد بمدينة عدن "أشاد العليمي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وحماية ضحايا الحرب".

ودعا العليمي "اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودها الإنسانية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، ودفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المبادرات المتعلقة بإنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا في المناطق الخاضعة لها بالقوة، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي".

وأكد العليمي حرص مجلس القيادة الرئاسي "على تقديم كل أشكال الدعم للمنظمات الدولية، ووكالات الإغاثة الإنسانية، وتسهيل وصول تدخلاتها إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد".

ووضع العليمي البعثة الدولية أمام "انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع الأصوات المناهضة لنهجها الطائفي والعنصري"، حسب البيان.

تأتي هذه المباحثات مع استمرار تعثر انعقاد مشاورات حول الأسرى والمعتقلين، كان من المقرر أن يتم استئنافها بعد عيد الأضحى المبارك مطلع يوليو الماضي.

وسبق أن نجحت عدة صفقات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، آخرها في أبريل الماضي، حينما تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويشهد اليمن منذ نحو 9 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.