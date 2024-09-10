محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا مدارس لمستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا مدارس" بشارع مصنع الغزل شرق مدينة كفر الشيخ. يهدف المعرض إلى توفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ.

حضر الافتتاح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف سعدالدين، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس فرع هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ إن معرض "أهلًا مدارس" يتيح تخفيضات تصل إلى 30٪، ويستمر لمدة 30 يومًا، حيث تتراوح التخفيضات بين 15 و30% على المستلزمات المدرسية، و10 و25% على السلع الغذائية واللحوم. يضم المعرض 45 عارضًا للمستلزمات المدرسية و9 عارضين للسلع الغذائية واللحوم، بالإضافة إلى افتتاح 10 معارض مماثلة بمراكز ومدن المحافظة. كما سيتم توزيع 4000 قطعة ملابس للطلاب الأولى بالرعاية مجانًا.

أضاف المحافظ أن الهدف من المبادرة هو توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة لتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد. وأوضح أن المعرض يشمل مستلزمات مدرسية متنوعة مثل الزي المدرسي، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، واللحوم، والدواجن، والبقوليات، والمنظفات.

كلف المحافظ بسرعة الانتهاء من افتتاح معارض "أهلًا مدارس" في باقي مدن المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات لتخفيف الأعباء عن الأهالي. كما شدد على تكثيف جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من نسب التخفيضات، والتصدي لوسائل الاحتكار، والتوسع في إقامة المعارض وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية.

لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين أشادوا بتنوع المنتجات المقدمة بأسعار مخفضة تتناسب مع احتياجاتهم.