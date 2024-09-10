محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالظهير الصحراوي استعداداً لافتتاحها نهاية العام

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سير العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالظهير الصحراوي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لسرعة إنهاء مشكلة مصرف المحيط.

كما لفت إلى أن المحطة تعد من أهم المشروعات البيئية بالمحافظة، لدورها في إنهاء التصريف السلبي إلى مصرف المحيط، مع إعادة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى مصرف منشأة الدهب وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات.

تابع المحافظ ميدانيا أعمال الشركات المسند إليها تنفيذ خط السيب الممتد من محطة الظهير الصحراوي إلى منشأة الدهب، مشيرا إلى أن محطة الظهير الصحراوي تم إنشاؤها على مساحة 100 فدان لخدمة مدينة المنيا والقرى المحيطة بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الأولى، وقابلة للتوسعة لتصل إلى 120 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم 900 ألف نسمة في المرحلة الأولى، مع إمكانية توسعتها لتغطية احتياجات 1.2 مليون نسمة مستقبلاً.

وأوضح المحافظ، أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن 70%، حيث يتم حالياً إجراء تجارب التشغيل تمهيداً للافتتاح الرسمي في نهاية العام الجاري، وبتكلفة بلغت 650 مليون جنيه لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لتشغيل المحطة بشكل كامل ودخولها الخدمة، مما سيشكل نقلة نوعية في تحسين البيئة وحماية الموارد المائية بالمحافظة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وتقليل التلوث في مصرف المحيط، وتحسين نوعية مياه المصرف وإعادتها إلى الحالة المثالية.

كما تفقد المحافظ خطوط السيب الممتد من محطة الظهير الصحراوي إلى منشأة الدهب، بطول 12.5 كيلومتر، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وحرص المحافظ على طمأنة الأهالي أن المحطة قاربت الانتهاء، وهو ما يقربنا من إنهاء مشكلة مصرف المحيط كما وعدنا أهالي المنيا، مشيرا إلى أن جولاته الميدانية لحل المشكلة لن تتوقف حتى يتم حلها نهائيا بما يحقق رضا المواطن المنياوي.

رافق المحافظ، ممثلو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسئولو التفتيش المالي والاداري بالمحافظة.