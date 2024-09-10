وزير الخارجية: نحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن زيارة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لمصر تؤكد عمق وأهمية العلاقات بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن هناك مستوى متميزًا من التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزاري أو دون الوزاري.

وأشار إلى أن هذا الأمر لا تفرضه فقط التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة في المرحلة الراهنة، بل تحتمه حقائق التاريخ ووحدة المصير بين مصر والمملكة.

ولفت إلى أن مباحثاتهما تناولت عددًا من الملفات الثنائية، وفي مقدمتها المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن لابلدين في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشدد على أن هذا المجلس سيمثل مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية.



