مدعي المحكمة الجنائية يطالب بسرعة البت في اعتقال نتنياهو وجالانت

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار بشكل عاجل، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق من اليوم، بأن وثائق قانونية أظهرت أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة باغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.

وسبق أن زعمت إسرائيل أنها اغتالت الضيف في هجوم جوي على خان يونس في 13 يوليو، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف ذلك.

وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس، لكن لم يتم الكشف عنها إلا اليوم: "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، إنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اُغتيل أثناء وجوده في إيران يوم 31 يوليو.



