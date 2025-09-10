الكرملين يمتنع عن التعليق على حادثة اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية

رفضت موسكو، اليوم الأربعاء، التعليق على ادعاءات بشأن انتهاك طائرات مسيرة روسية للأجواء البولندية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إنه يجب التواصل مع وزارة الدفاع الروسية باعتبارها هي الجهة المخولة بتقديم المعلومات حول هذه المسألة، وذلك بعد ساعات من إعلان بولندا أنها أسقطت طائرات مسيرة روسية للمرة الأولى ردا على ما وصفته بأنه "انتهاك خطير" للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأكد بيسكوف، أن قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو "يتهمون روسيا يوميا بالقيام بأعمال استفزازية، وغالبا بدون محاولة تقديم أي حجج تدعم ادعاءاتهم."

وأفاد بيسكوف، بأنه، وفقا لمعلوماته، لم تبادر الحكومة البولندية حتى الآن إلى الاتصال بموسكو بخصوص هذا الحادث.

وفي وقت سابق، رفض القائم بالأعمال في السفارة الروسية في وارسو، أندريه أورداش، الاتهامات البولندية واصفا إياها بأنها "لا أساس لها".

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية حتى الآن أي تعليق بشأن الحادث.

وكانت روسيا قد شنت، ليلة أمس، هجوما بطائرات مسيرة على الجزء الغربي من أوكرانيا الذي يقع على الحدود مع بولندا.