رئيس وزراء التشيك: نتضامن مع بولندا بعد إسقاط طائرات مسيرة روسية في أرضها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا عن تضامنه مع بولندا، جارتها وشريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أعقاب إسقاط عدة طائرات مسيرة روسية في المجال الجوي البولندي.

وقال السياسي الليبرالي المحافظ على موقع التواصل الاجتماعي إكس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد أوروبا كلها ويختبر بشكل منهجي إلى أي مدى يمكنه الذهاب.

وأكد فيالا "نقف إلى جانب بولندا لأن البولنديين حلفاؤنا في خط المواجهة" ووصف الهجوم الليلة الماضية بطائرات مسيرة بأنه اختبار للقدرات الدفاعية للناتو، مضيفا "من الصعب تصديق أن هذا كان مجرد صدفة".

ودعا وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إلى اتخاذ عواقب ملموسة، وحث حلف شمال الأطلسي(ناتو) على تعزيز قدراته الجوية على الفور على جناحه الشرقي.

وأضاف أن "بوتين لن يتوقف حتى نوقفه يدا بيد من خلال فرض أشد العقوبات".