بولندا تطلب إجراء مشاورات لحلف الناتو بعد إسقاط مسيّرات

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وارسو، اليوم الأربعاء، إن بلاده طلبت إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتعلقة بالتهديدات الخارجية، بعد إسقاط مسيّرات.

وتنص المادة الرابعة على إجراء مشاورات في حال شعرت دولة عضو في الناتو بتعرض سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها للتهديد.

وقامت القوات الجوية البولندية - بمساعدة طائرات مقاتلة هولندية – بتدمير أكثر من 10 مسيّرات دخلت المجال الجوي للبلاد خلال الهجمات الروسية على أوكرانيا ليلا، حيث قال توسك إنها جاءت من روسيا.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها إسقاط مسيّرات روسية فوق أراضي تابعة للناتو.

ولم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات، ولكن هناك أضرار لحقت بالممتلكات.

وتنص المادة الخامسة، وهي المادة التالية من معاهدة حلف شمال الأطلسي، على أن أي هجوم مسلح على أحد أعضاء التحالف الدفاعي يعتبر هجوما على جميع الأعضاء، وهو ما يلزم كل عضو بالرد من أجل استعادة أمن منطقة شمال الأطلسي والحفاظ عليه.

ومن المستبعد جدا أن تطلب بولندا مساعدة عسكرية بموجب المادة الخامسة في الوقت الحالي.