وفاة 15 على الأقل وفقدان 6 جراء فيضانات مفاجئة في إندونيسيا

أعلنت السلطات في إندونيسيا ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات المفاجئة التي ضربت إقليمين إلى 15 شخصا بعد أن عثر رجال الإنقاذ على المزيد من الجثث، اليوم الأربعاء، بينما لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الموسمية التي بدأت أمس الأول الاثنين في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم نوسا تينجارا الشرقي وجزيرة بالي.

وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ انتشلت، اليوم الأربعاء، جثتي أم وطفلها مدفونين تحت أطنان من الطين في قرية ماوبونجو الأكثر تضررا، وعلى جثة رجل في قرية لوكا لابا المجاورة في منطقة ناجيكيو بإقليم نوسا تينجارا الشرقي.

وفي وقت سابق، تم العثور على جثث ثلاثة أفراد من أسرة واحدة عقب أن جرفت المياه منزلهم، ومازال هناك أربعة أشخاص مفقودين في قرية ماوبونجو.

وفي بالي، انتشلت فرق الإنقاذ جثة امرأة قرب سوق كومباساري في دينباسار، عاصمة الإقليم ، مساء اليوم الأربعاء، وفقا للمتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث الوطنية عبد المحاري.

وعدل عبد المحاري الرقم الخاص بعدد الأشخاص الذين مازالوا مفقودين من ثمانية أشخاص إلى شخصين، بعد أن تم احتساب بعضهم ضمن القتلى.