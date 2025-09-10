دراسة: تراجع ثقة الشركات الناشئة في ألمانيا إلى أدنى مستوى لها منذ تفشي كورونا

أظهرت دراسة، أجرتها الجمعية الألمانية للشركات الناشئة، أن ثقة الشركات الناشئة في ألمانيا تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2020.

ويشير التقرير، إلى أن الركود الاقتصادي وتراجع إنفاق الشركات الكبرى على الابتكار، تعد من بين التحديات الرئيسية.

وقالت الجمعية، إن "الشركات الناشئة تعاني من حالة من عدم اليقين وما يصاحبها من حذر في السوق، مثلما حدث خلال العام الأول لتفشي الجائحة".

وانخفض مؤشر مناخ أعمال الشركات الناشئة من 39 نقطة في عام 2024 إلى 31.7 نقطة، وهو تقريبا نفس المستوى الذي تم تسجيله في عام 2020. ويجمع المؤشر بين تقييمات الأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية.

وتستند النتائج، إلى "المرصد الألماني للشركات الناشئة"، الذي شمل 1846 شركة خلال الفترة بين يونيو وأغسطس.