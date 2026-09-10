رئيس الإمارات يزور ألمانيا لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات

من المقرر أن يصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى ألمانيا، اليوم الخميس، في زيارة دولة تستمر يومين، وتهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وقال مسؤولون إماراتيون إنه من المتوقع أيضا توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات خلال الزيارة، رغم أن تفاصيلها لم تُعلن بعد.

وفي مستهل الزيارة، من المقرر أن يستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الإمارات، بمراسم استقبال عسكرية في فيلا بورزيج ببرلين، قبل أن يجري الرئيسان محادثات.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد ظهر اليوم الخميس، بعدما التقى المسؤولان آخر مرة خلال زيارة ميرتس إلى أبوظبي في فبراير/شباط.

وتعتزم ألمانيا والإمارات توسيع التعاون بشكل كبير في مجالات تشمل الاقتصاد والدفاع والتسليح، إلى جانب السياسات الخارجية والطاقة والبيئة.

كما يعتزم البلدان تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية. وفي القطاع الرقمي، تستعد الدولتان لإبرام مذكرة تفاهم بشأن توسيع نطاق التعاون، بما في ذلك التوسع في مراكز البيانات.

وقال مسؤولون إماراتيون إن ألمانيا ستسهم في الشراكة الأعمق بقوتها الصناعية وخبراتها التكنولوجية والعلمية وشركاتها القادرة على المنافسة عالميا.

وأضافوا أن الإمارات، في المقابل، توفر رأس المال والقدرة على الاستثمار طويل الأجل، وشبكة من العلاقات الدولية، وإمكانية الوصول إلى بعض أسرع الأسواق نموا في العالم.