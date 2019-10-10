تراجع العائد على السندات الروسية بعد إشارة البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة



ألمح البنك المركزي الروسي مجددا إلى استعداده لخفض الفائدة مرة أخرى خلال الشهر الحالي، في أعقاب تراجع معدل التضخم إلى أقل من المتوقع، مما أدى إلى تراجع العائد على السندات الروسية في أسواق المال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي القول خلال مؤتمر في منتجع سوتشي بروسيا إن "اتجاهات التضخم وأرقام التضخم الفعلية ستسمح لنا في أغلب الأحوال بتخفيف السياسة النقدية بأسرع مما أشرنا إليه في السابق".

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي قد ذكرت في آخر اجتماع لها أنها قد تخفض سعر الفائدة في أحد اجتماعاتها المقبلة، لكن النائب الأول للمحافظ كيسينا يودايفا قال في الأسبوع الماضي إن ميزان المخاطر تغير الآن. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم 25 أكتوبر الحالي.

في الوقت نفسه، عززت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأخيرة التوقعات بإقدام البنك على خفض الفائدة مجددا خلال الشهر الحالي. وقد رفع المحللون في بنك سيتي جروب بموسكو توقعاتهم بشأن خفض الفائدة خلال العام الحالي إلى مرتين، وليست مرة واحدة كما كانوا يتوقعون من قبل.

وقد تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الروسية، وهي السندات القياسية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 72ر6%، في حين تراجع العائد في اتفاقات الفائدة الآجلة بمقدار 44 نقطة أساس بنهاية العام الحالي مقابل 36 نقطة أساس قبل تصريحات محافظ البنك المركزي