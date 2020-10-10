اليمن: مقتل وإصابة 5 مدنيين في قصف للحوثيين بمدينة تعز

سقط خمسة قتلى وجرحى من المدنيين، اليوم السبت، في قصف مدفعي، بمدينة تعز، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له، إن ميليشيا الحوثي شنت قصفا بالمدفيعة الثقيلة على الأحياء الشرقية لمدينة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين.

وأضاف البيان، بأن ميليشيا الحوثي "كثفت قصفها على الأحياء السكنية بعدد من القذائف، وذلك من مواقع تمركزها في تبتي السلال وسوفتيل، شرقي المدينة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا القصف حتى الآن.

ويسيطر الحوثيون على أطراف مدينة تعز منذ أكثر من خمس سنوات، ويفرضون عليها حصارا مطبقا، بينما تسيطر القوات الحكومية على معظم أجزاء المدينة.

وتتعرض المدينة بين حين وآخر لقصف متبادل من قبل الأطراف المتصارعة، تخلف في العادة قتلى وجرحى بين المدنيين.