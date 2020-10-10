مقتل قائد عسكري يمني بارز في معارك مع الحوثيين شمال البلاد

قتل قائد عسكري بارز في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم السبت في معارك مع مسلحي الحوثيين بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال ربيع القرشي المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية( د.ب.أ)، إن العميد عبدالعزيز حنكل قائد اللواء 110 مشاه قتل في معركة استعادة الجمهورية، من مليشيا الحوثي.

وأشار القرشي إلى أن معارك عنيفة تدور بين الطرفين منذ أيام، مؤكدا أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على سلسة جبال النضود الإستراتيجية.

وأضاف أن المعارك لا تزال على أشدها قرب منطقة المرازيق شرق مدينة الحزم مركز المحافظة، حيث تم تحرير عدد من المواقع المهمة ، لافتا إلى أن قوات الجيش تمكنت من أسر عشرات الحوثيين.

ومنذ أيام، تشهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين، حيث تمكنت الأولى من استعادة مواقع واسعة أهمها معسكر الخنجر الإستراتيجي.

وتتقاسم القوات الحكومية، ومسلحي الحوثيين السيطرة على محافظة الجوف، المرتبطة بحدود برية مع المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر واحدة من أكبر المحافظات اليمنية.