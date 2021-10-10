ميركل تلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث قضايا دولية وثنائية

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بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مباحثات سياسية، اليوم الأحد، في مستهل زيارتها الأخيرة لإسرائيل بصفتها رئيسة حكومة ألمانيا.

والتقت ميركل صباح اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحسب تصريحات متحدث هناك.

ومن المقرر أن تدور المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني وقضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقضايا ثنائية.

يذكر أن زيارة ميركل التي كان مخططا لها في نهاية أغسطس الماضي تم إلغاؤها بسبب تطورات الأحداث في أفغانستان آنذاك.

وبعد الالتقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي، تعتزم ميركل إجراء مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية يائير لابيد. وسوف تجتمع ميركل أيضا مع مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وتعتزم المستشارة الألمانية وضع إكليل من الزهور على نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس.

ومن المقرر منح ميركل درجة الدكتوراه الفخرية من التخنيون، معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا، خلال احتفالية بالقدس. كما ستلتقي ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي مع ممثلي شركات ومؤسسات.

وسوف تعود ميركل إلى ألمانيا غدا الاثنين.