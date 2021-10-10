روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 7612 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، تسجيل زيادة طفيفة مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بأمس السبت.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 66.1، فيما كان يبلغ أمس السبت 64.4، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 64.2.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر في ألمانيا 83.8.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 7612 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 24 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 6164 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 9 حالات وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و310 آلاف و273 حالة إصابة.

لكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و87 ألفا و700 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 94 ألفا و202 شخص.