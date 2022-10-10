رئيس المركز الثقافي الروسي العربي عن قصف كييف: الرسالة وصلت إلى الغرب

قال الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن روسيا قصفت كل المدن الأوكرانية اليوم بمئات الصواريخ دون أن يتم استهداف المدنيين.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن كل ما تعرض للقصف هو بنية تحتية عسكرية أو بنية تحتية لها علاقة بالمؤسسات العسكرية مثل الطاقة والسكك الحديدية.



وأشار إلى أن الدمار الكبير الذي ألحقته الضربات الروسية لم تُظهر أي استهداف لمبانٍ مدنية، لافتا إلى أن الصور التي نشرها الإعلام الأوروبي تخص مراكز عسكرية أو مراكز سياسية عسكرية.



وشدد على أن روسيا لا تستهدف المدنيين، سواء سابقا أو لاحقا، لافتا إلى أن العملية التي تم تنفيذها اليوم رسالة واضحة بالاستمرار من قبل روسيا حال مواصلة الطرف الأوكراني ارتكاب ما سماها "الأعمال الإرهابية".



ونوه بأن هذه الرسالة موجهة للغرب أكثر منها لأوكرانيا، مفادها أن روسيا لن تصمت بعد الآن، وسترد على مراكز القرار.



وتابعت: "الرسالة وصلت وأعتقد أنهم سيُعيدون النظر في سلوكهم الإرهابي".





