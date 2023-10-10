الكرملين ينفي ادعاءات زيلينسكي حول تأجيج حرب الشرق الأوسط: لا أساس لها من الصحة

- روسيا لديها علاقات مع الفلسطينيين وقواسم مشتركة مع إسرائيل

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول أنه من مصلحة روسيا تأجيج الحرب في الشرق الأوسط لإضعاف الوحدة العالمية لا أساس لها من الصحة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الصراع طويل الأمد وله جذور عميقة للغاية، مضيفا أن روسيا على اتصال مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف بيسكوف، في إفادة صحفية، أن روسيا تتمتع بعلاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين ولديها الكثير من القواسم المشتركة مع إسرائيل مثل حقيقة أن العديد من الإسرائيليين كانوا مواطنين روس في السابق.

وأكد المتحدث، اعتزام موسكو مواصلة جهودها الدبلوماسية ولعب دور في المساعي لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.