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تونس تبحث نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفياتها

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 1:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 1:02 ص

قالت تونس، اليوم الإثنين، إنها تبحث إمكانية نقل جرحى فلسطينيين جراء قصف سلاح الجو الإسرائيلي لقطاع غزة، إلى مستشفياتها للعلاج.

وأعلنت الرئاسة التونسية، عقب اجتماع الرئيس قيس سعيد بعدد من وزرائه، إمكانية "إرسال أطباء تونسيين وكوادر شبه طبية إلى غزة وأدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم".

كما أعلنت عن "توجيه مولدات كهربائية ميدانية إلى غزة، بعد قطع إسرائيل للتيار الكهربائي على جزء كبير من القطاع".

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على غزة عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" من غزة أول أمس السبت، أوقع قرابة 800 قتيل وحوالي 2600 جريح إسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم الإثنين،

بارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 687 شخصا بينما أصيب أكثر من 2900 شخص بجروح، في الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

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