الصرف الصحي بالإسكندرية يرفع حالة الطوارئ قبل نوة المكنسة

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، موجة من الأمطار المتفرقة بدأت على مناطق غرب المدينة وامتدت تدريجيًا إلى وسط وشرق المحافظة، في إنذار مبكر قبل نوة المكنسة التي تهب سنويًا في السادس عشر من أكتوبر.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، مؤكدًا جاهزية جميع الفرق الميدانية وانتشارها بالشوارع والمحاور الرئيسية منذ فجر اليوم للتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية.

وأوضح نافع أن الشركة تعمل وفق خطة استباقية متكاملة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وغرفة عمليات الطوارئ المركزية، تشمل تطهير الشبكات والمطابق والمصبات، ومراجعة أكثر من 90 محطة رفع رئيسية وفرعية على مستوى المحافظة، فضلًا عن تجهيز أكثر من 150 سيارة شفط ومعدات متنقلة في النقاط الساخنة التي تشهد تجمعات متكررة لمياه الأمطار.

وأضاف أن فرق الطوارئ منتشرة على مدار الساعة خاصة في مناطق الكورنيش والطريق الساحلي والدخيلة والعجمي، مع التنسيق الكامل مع الأحياء وإدارة المرور لضمان تحقيق السيولة المرورية أثناء فترات الذروة.

من جانبه، شدد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر أحيانًا على بعض المناطق.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار ميدانيًا، والتأكد من سرعة الاستجابة لأي بلاغات من المواطنين، بالتنسيق مع شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأشار بيان المحافظة إلى أن غرفة عمليات الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات من المواطنين عبر الخط الساخن (114) من أي تليفون أرضي، أو الأرقام (4234131 – 4234137) من أي محمول، إلى جانب الخط الساخن لشركة الصرف الصحي (175) والخط الساخن لشركة مياه الشرب (125).