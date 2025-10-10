تكررت حوادث الموت المفاجئ والذى لا تسبقه أى مقدمات مرضية تعلن قدومه أو تنذر بمداهمته. تكررت الحوادث خاصة بين الشباب، فلماذا حتى الآن يقف العلم عاجزًا عن رصد ما ينبئ عنه أو ينذر به؟

رصد العلم ظاهرة جديدة لم يكن لها فى الأمر حسبان: إن الأهم فى الدقائق الأخيرة التى تسبق الموت المفاجئ أو توقف القلب بلا سبب واضح هو المخ وليس القلب. ففى تجربة لفريق علمى من جامعة ميتشجن على الفئران رصد العلماء نشاط القلب والعقل قبل موتها مباشرة عن طريق رصد نقص الأكسجين فى الدم والجسم فوجدوا أن الدماغ يبعث بسيل من الإشارات إلى القلب بعدها توقف تمامًا. كان من الغريب أن فى حالة اعتراض تلك الإشارات فإن الفئران نجت من الموت. إذن فالأمل فى الأيام المقبلة فى وجود وسائل تتعرف على تلك اللحظة وأدوية تقطع عليها الطريق، الأمر الذى سيؤدى إلى إنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص.

حتى الآن فإن المعروف من أسباب الموت المفاجئ ما يلى:

- الطفرات الجينية: سجل علماء الدنمارك نتائج لتجارب ثبت أن هناك طفرة جينية ما مسئولة عن إنتاج بروتين يعمل كجهاز حساس لقياس شوارد الكالسيوم فى الجسم، وأن تلك الشوارد هى المسئولة عن خلل ما فى تركيز الكالسيوم فى الجسم، الأمر الذى يخل بكهرباء القلب بصورة ما تؤدى إلى توقفه.

- تضخم عضلة القلب الوراثى: هو السبب الذى تمت دراسته للآن باستفاضة كسبب لتوقف عضلة القلب عند الرياضيين والشباب عند حدود الثلاثين.

- تشوهات فى شرايين القلب التاجية تؤدى إلى نقص حاد فى تروية عضلة القلب أثناء بذل مجهود عضلى ما يؤدى إلى توقف القلب فجأة.

- خلل فى كهرباء القلب مكتسبًا أو موروثًا يؤدى إلى اضطراب فى نبض القلب سواء زيادة سرعته أو بطء نبضاته ما يسفر عن إغماء يؤدى إلى وفاته.

حتى الآن بالفعل يعد الموت المفاجئ إحدى المشكلات الطبية التى غالبًا ما تسبق يد اللّٰه فيها يد الإنسان. لكن ما الذى يستوجب عمله إذا ما تعرض إنسان لذلك فى وجود محيطين به؟ الإنعاش القلبى والرئوى الآن خطة تدرس فى الكثير من المراكز الطبية بل والمراكز الاجتماعية فى كندا وأمريكا بل هى أيضًا الآن فى مصر.