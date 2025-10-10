أوقاف السويس تطلق القافلة الدعوية الكبرى لمواجهة التطرف ونشر الوعي المستنير

انطلقت القافلة الدعوية الكبرى من مسجد المدينة المنورة التابع لإدارة أوقاف فيصل بالسويس، ضمن جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ محاور خطتها الدعوية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور الانحراف الفكري، والتصدي كذلك لما يُعرف بالتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مع العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة تجمع بين الإيمان والوعي والانتماء.

وتستهدف القافلة الدعوية الكبرى تعزيز دور المساجد في توعية الشباب وكافة فئات المجتمع، وغرس قيم العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالمعرفة، بما يسهم في بناء مجتمع راقٍ وصناعة حضارة قائمة على الفكر المستنير.

وجاء تنفيذ القافلة بتعليمات وزارة الأوقاف، بحضور الشيخ هاني فاضل مدير الدعوة بمديرية أوقاف السويس، والشيخ إبراهيم راغب مدير الإدارات الفرعية بالمديرية، والشيخ مصطفى حامد مسؤول المتابعة والتفتيش، والشيخ يحيى مدير إدارة أوقاف فيصل، إلى جانب مفتشي الإدارة وقيادات الدعوة والسادة الأئمة، الذين تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "تصحيح المفاهيم"، مؤكدين على أهمية العودة إلى وسطية الإسلام وتأكيد القيم الأخلاقية والوطنية في مواجهة الفكر المنحرف.