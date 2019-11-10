مقتل 9 من «طالبان» في اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان

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قتلت قوات الأمن 9 من حركة طالبان، من بينهم قاض ظل بالحركة وقائد ما تسمى بـ"الوحدة الحمراء" بالجماعة خلال اشتباك بإقليم فارياب، شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن بيان صدر عن فيلق "شاهين 209" إن قوات الأمن قتلت قاض ظل بطالبان بمنطقة "أندخوي" وقائد الوحدة الحمراء لطالبان بمنطقة تشارغان.

وأضاف البيان أن قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين بمنطقة "أندخوي" أمس السبت.

وتابع البيان أن قوات الأمن قتلت أيضا 7 مسلحين آخرين، خلال الاشتباك، من بينهم اثنان من المسلحين من أوزبكستان.

ولم تعلق حركة طالبان على الاشتباك حتى الآن.