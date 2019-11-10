العربية: مواجهات متفرقة وإصابات بين المتظاهرين في أنحاء مختلفة من بغداد

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أفادت فضائية "العربية"، مساء اليوم الأحد، نقلًا عن مراسلها، بوقوع مواجهات متفرقة وإصابات بين المتظاهرين في أنحاء مختلفة من بغداد.
وأشارت إلى احتشاد آلاف المحتجين في ساحة الحبوبي رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم.