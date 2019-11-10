 العربية: مواجهات متفرقة وإصابات بين المتظاهرين في أنحاء مختلفة من بغداد - بوابة الشروق
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العربية: مواجهات متفرقة وإصابات بين المتظاهرين في أنحاء مختلفة من بغداد

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 8:38 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 8:38 م

أفادت فضائية "العربية"، مساء اليوم الأحد، نقلًا عن مراسلها، بوقوع مواجهات متفرقة وإصابات بين المتظاهرين في أنحاء مختلفة من بغداد.

وأشارت إلى احتشاد آلاف المحتجين في ساحة الحبوبي رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم.


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