جيش الكونغو يقتل زعيما من الهوتو له صلة بالإبادة الجماعية في رواندا

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد أنه قتل زعيم جماعة الهوتو المتمردة، التي عملت على زعزعة الاستقرار في الجزء الشرقي من البلاد لنحو 20 عاما.

وقال الجيش في بيان إنه تم " تحييد" زعيم المتمردين الذي يعرف باسم الجنرال "جان مايكل أفريقا"، وأربعة من حراسه الشخصيين بعد " مواجهة عنيفة" أمس السبت.

ووقع الاشتباك في إقليم "نورث كيفو" بالقرب من الحدود مع أوغندا، واستمر نحو ثلاث ساعات. كما صادر الجيش الكونغولي أسلحة ومعدات بعد تراجع المقاتلين المتمردين.

يشار إلى أن الجنرال "مايكل أفريقا"، واسمه الحقيقي "جوفينال موسابيمانا"، كان أحد قادة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".

وجرى تشكيل "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" في عام 2000، وهي تتألف من لاجئين وميليشيا من الهوتو فرت من رواندا في أعقاب أعمال الإبادة الجماعية التي وقعت بالبلاد في عام 1994. وبعد احتلالها مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تواجه الجماعة اتهامات بارتكاب أعمال قتل وفظائع جماعية، وتجنيد أطفال، بحسب ما ذكرته حكومة الكونغو.

واتهمت حكومة رواندا الجماعة المتمردة بتنفيذ هجمات في غرب البلاد في ديسمبر العام الماضي.