انطلاق اجتماعات تحضيرية افتراضية لقمة آسيان السابعة والثلاثين

ترأس وزير الخارجية الفيتنامي، فام بينه مينه، اليوم الثلاثاء، اجتماعات وزارية غير رسمية، لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتناولت الاجتماعات الاستعدادات الجارية لعقد القمة السابعة والثلاثين لآسيان، والاجتماعات ذات الصلة. وتنطلق القمة بعد غد الخميس، وتستمر حتى يوم الأحد.

وسوف يشارك في القمة الافتراضية زعماء الدول العشر الأعضاء في آسيان، والأمين العام للرابطة، والأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لصندوق النقد الدولي.

وحاولت فيتنام في البداية إقناع القادة بالاجتماع عبر الحضور الشخصي، في "دا نانج"، ولكن تم الاتفاق في النهاية على عقد اجتماعات افتراضية.

وصرح نائب وزير الخارجية الفيتنامي، نجوين كووك دونج، في مؤتمر صحفي بأن القمة السابعة والثلاثين لآسيان والاجتماعات ذات الصلة، برئاسة رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، هي أهم فعاليات الرابطة لهذا العام.

ومن المقرر أن يناقش القادة تدابير للوقاية من وباء كورونا والتغلب على تداعيات الجائحة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. ومن المرجح أيضا أن يتطرق زعماء آسيان إلى النزاعات في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى قضية تغير المناخ.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن فيتنام سوف تسلم رئاسة آسيان إلى بروناي في المراسم الختامية للقمة، يوم 15 نوفمبر.

وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يحضر القمة الثامنة لآسيان والولايات المتحدة، والمقررة يوم السبت.

والدول العشر الأعضاء في آسيان هي: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.