العاهل الأردني: عريقات أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم خلاله التعازي في وفاة الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأعرب العاهل الأردني خلال الاتصال عن أحر التعازي للرئيس عباس وأسرة الدكتور عريقات والشعب الفلسطيني في مصابه.

وأشاد العاهل الأردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) بمواقف الفقيد، "الذي أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة".

وكانت مصادر فلسطينية رسمية أعلنت اليوم أن عريقات (65 عاما) توفى خلال تلقيه العلاج بمستشفى إسرائيلي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد نحو ثلاثة أسابيع من نقله إليه.

وعانى عريقات من مضاعفات بسبب خضوعه لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة، عام 2017 ما أثر على جهاز المناعة لديه، كما اتضح أن لديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا.