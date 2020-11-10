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العراق: انطلاق عملية أمنية واسعة لتأمين صحراء الأنبار

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 1:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 1:54 م

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة لتأمين صحراء الأنبار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قوة مشتركة من قيادتي عمليات الجزيرة والأنبار ومحور الحشد الشعبي في الأنبار والحشد العشائري، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، اليوم عملية أمنية واسعة في صحراء الأنبار لتأمين الحدود الفاصلة بين القيادتين".

وأوضح الشمري أن "العملية تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وستستمر هذه العملية لحين تحقيق الأهداف المرسومة وسنوافيكم التفاصيل لاحقا.


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