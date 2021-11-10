أعلنت السلطات في سريلانكا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات على الساحل السريلانكي وفي ولاية تاميل نادو جنوب الهند إلى 25 شخصًا على الأقل، فضلًا عن تدمير آلاف المنازل وتعطيل حركة المرور.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن مسئولين سريلانكيين قولهم إن 20 شخصًا لقوا حتفهم غرقًا، بينما قتل خمسة آخرون في انهيارات أرضية.

وقال سودانثا راناسينجي، رئيس مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، إن الحكومة طلبت من أكثر من ألف أسرة الانتقال للإقامة مع أقاربهم بعد انهيار منازلهم، لتقليل الضغط على مراكز الإيواء التي تديرها الحكومة وعدم انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في سريلانكا أنه من المتوقع أن يتحرك منخفض الضغط الذي تسبب في هطول الأمطار باتجاه تاميل نادو مساء الخميس المقبل، وذلك بعد أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنذارًا أحمر لأجزاء من تاميل نادو وولاية أندرا براديش المجاورة ، مطالبة الصيادين بعدم المغامرة بالخروج للصيد في البحر.