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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 11:10 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة، كما يلي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت البطاطس لتتراوح بين 3.75 إلى 5 جنيهات.

واستقر البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدى ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومى ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقر البرتقال البلدى ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر اليوسفى ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقر الليمون البلدى ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر التين البرشومى ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتلوب لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.

 


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