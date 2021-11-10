تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة، كما يلي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت البطاطس لتتراوح بين 3.75 إلى 5 جنيهات.
واستقر البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدى ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومى ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر البرتقال البلدى ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر اليوسفى ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
واستقر الليمون البلدى ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر التين البرشومى ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتلوب لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.