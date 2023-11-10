 العثور على جثة مسنة بها عدة طعنات في أسوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على جثة مسنة بها عدة طعنات في أسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 10:07 م

تكثف مباحث أسوان جهودها لكشف لغز مقتل سيدة مسنة عُثر على جثتها داخل منزلها وبها عدة طعنات في مدينة أسوان. 

تلقى قسم شرطة أول أسوان، إخطارا بالعثور على جثة سيدة مسنة بمنطقة شندي متفرع من شارع عباس فريد بوسط مدينة أسوان. 

انتقلت الشرطة وقوة من مباحث قسم شرطة أسوان إلى موقع الحادث وتم العثور على جثة سيدة وتدعي "ع.ه" تبلغ من العمر 81 عاما وبها عدة طعنات داخل منزلها، وتم إجراء المعاينة ونقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتكثف مباحث أسوان جهودها لكشف ملابسات الحادث.

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