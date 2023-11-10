حملة فريد زهران: ملفا التعليم والصحة أولى من أي استثمارات أخرى

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن برنامج الحملة الانتخابية يعكس رؤية الحزب تجاه طرح بدائل حقيقية وحلول جادة للأوضاع المعيشية الراهنة.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن الحملة الانتخابية تحظى بدعم العديد من أحزاب القوى المدنية وعلى رأسها حزب العدل.

واستعرضت أبرز ملامح البرنامج على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، موضحة أن تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصري يقع على رأس أجندة السياسة الداخلية وذلك عبر الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي حول آليات التعديلات التشريعية والإدارية التي من شأنها ضمان ذلك.

وأشارت إلى تضمن محور السياسة الداخلية إصدار قرارا بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المصرية -المتوقفة منذ 10 سنوات- مع ضمان استقلالية المجالس وبناء إدارة محلية قوية تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن.

وأضافت أن مسألة ضمان حرية الرأي والتعبير على رأس أولويات هذا المحور وذلك عبر إصدار قرار بالعفو الشامل عن جميع سجناء الرأي باستخدام الصلاحيات الممنوحة لسلطات رئيس الجمهورية، لا سيما من لم يرتكب جرائم أو ممارسات عنف.

وأوضحت أن البرنامج على مستوى المحور الاقتصادي يستهدف عددا من النقاط أبرزها حماية التنافسية وتحديد دور الدولة في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وإدارة ملف الديون، وإعادة رسم سياسة المالية العامة وتحسين الهيكل الاقتصادي، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة، قائلة: «نحن نرى أن التعليم والصحة هما الأولى من أي استثمارات عامة أخرى».

وأضافت أن المحور الاجتماعي يضم عدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمع المدني ودور دعم الشباب.