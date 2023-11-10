مبادرة «ابدأ»: حملات المقاطعة فتحت الباب أمام تشجيع ودعم المنتج المصري

قالت الدكتورة مريم محمود، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المحلية «ابدأ»، إن حملات المقاطعة الشعبية لعدد من المنتجات والسلع المستوردة؛ نجحت في فتح الباب أمام الشركات المحلية.



وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن الحملة أتاحت الفرصة لظهور المنتجات محلية الصنع أمام الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل عدم استطاعة هذه الشركات التسويق لمنتجاتها أمام العلامات التجارية المستوردة.



وناشدت الراغبين في إنشاء المشروعات لدعم توطين الصناعة الوطنية بالتواصل عبر الموقع الإليكتروني وتسجيل طلب الانضمام إلى المبادرة، مشيرة إلى استجابة فريق المبادرة مع الطلبات وتلبية جميع الاحتياجات.



وأشارت إلى تعاون المبادرة مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات بدءا من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المقدمة للتمويلات والميسرة إلى جهات التراخيص والتصاريح وهيئة الاستثمار.



وأضافت أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمشروعات الناشئة؛ من أجل استدامة المنتج، قائلة: «نحن نساعد المصنعين على إنتاج منتج بجودة وسعر منافس؛ هدفنا الحد من الاستيراد واستدامة المنتجات المصرية ومساعدة العمالة على إيجاد فرص عمل».