رئيس الإمارات وأمير الكويت يؤكدان أهمية تكثيف جهود وقف إطلاق النار بغزة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته إلى الكويت، مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مسارات تطوير التعاون بين البلدين.

وأكد الرئيس الإماراتي وأمير الكويت، في بيان مشترك، أهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير حماية للمدنيين، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد الزعيمان، حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، وضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف شهيد وأكثر من 102 ألف مصاب.

وبداية أكتوبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال بدء تنفيذ عملية برية محدودة في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.