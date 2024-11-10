حزب الله يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية متسللة إلى بلدة عيترون جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، الاشتباك مع قوة إسرائيلية متسللة إلى بلدة عيترون جنوب البلاد، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «عناصره رصدوا ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلّل باتجاه بلدة عيناثا».

ولفت إلى أن «عناصره اشتبكوا مع تلك القوة المُتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون عند الساعة 03:30 من فجر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان برشقة صاروخية، مواصلا استهداف الجليل الأعلى، في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على قرى لبنان مستهدفة المنازل وموقعة ضحايا.

وقال الحزب إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية، وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا بصلية صاروخية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض نحو 10 صواريخ أطلقت باتجاه الجليل الأعلى والغربي، في حين سقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وأفادت بلدية نهاريا شمال إسرائيل باعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة، في وقت أكدت فيه صحيفة «إسرائيل اليوم» إصابة 3 أشخاص في سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة قرب نهاريا.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة مباشرة لمبنى في كريات شمونة جراء إطلاق صواريخ من لبنان.