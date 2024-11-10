إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار في لبنان تجنبا لصدور قرار أممي ضدها

حزب الله يعلن استهداف مصنع ملام العسكري الإسرائيلي للمرة الأولى وقاعدة عين خوزلوت



أفادت القناة 12 الإسرائيلة، الأحد، بأن إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار بلبنان، لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن ضدها، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية تطبيق وقف نار محدد المدة على الحدود الشمالية.

كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكان مسئولون أمريكيون، أشاروا إلى زيادة فرصة التوصل للهدنة، بجهود من آموس هوكشاتين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبتشجيع من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وميدانيا، أفادت قناتا "العربية" و"الحدث" بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني خلال آخر 24 ساعة الماضية.

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف للمرة الأولى مصنع "ملام" العسكري الإسرائيلي، وقاعدة عين خوزلوت، وهي قاعدة اتصالات عسكرية تبعد عن الحدود اللبنانيّة الإسرائيلية 55 كلم، جنوبي بحيرة طبريّا.

يأتي ذلك فيما تمكن عناصر الدفاع المدني مع فوج إطفاء بيروت من إخماد النيران التي اندلعت في شارع الحمراء، الذي أدى إلى الإضرار بالأبنية واشتعال حوالي 25 سيارة بشكل كامل.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات عدة في قضاءي صور والنبطية، كانت أعنفها الغارة التي استهدفت بلدة دير قانون رأس العين والتي سقط ضحيتها عدداً من الضحايا ما بين شهيد وجريح.

وفي تعداد رسمي لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء الحرب، صدر أمس عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية تقرير بلغت فيه الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا بنحو 3,136 شهيدا و13,979 جريحا.

فيما أصدر حزب الله أمس 27 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية والتصدي للطائرات بدون طيار والطائرات الإسرائيلية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال ومستوطناته في شمال وعمق إسرائيل.