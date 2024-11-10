مسئول سوداني: نتطلع لدعم روسي لمنع العقوبات عن السودان

قال نائب وزير الخارجية السوداني بالإنابة، حسين الحاج، اليوم الأحد، إن السودان يرغب في دعم روسي سياسي ودبلوماسي في الأمم المتحدة للمساعدة في تجنب الضغوط الغربية، والإحالة دون فرض أية عقوبات على بلاده.

وقال الحاج، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في سوتشي: "نود أن تستخدم روسيا نفوذها في مجلس الأمن الدولي حتى نتمكن من تجنب تأثير الدول الغربية التي تحاول ممارسة الكثير من الضغوط علينا، بما في ذلك العقوبات".

وأضاف أن السودان يأمل في الحصول على دعم روسيا في شكل مساعدات سياسية وإنسانية.

ومنذ 15 أبريل من العام الماضي، تدور معارك عنيفة في السودان بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي.