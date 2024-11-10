أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي أن زملائه في الفريق الأحمر لم يشبعوا من التتويج بالبطولات، مُشيرًا إلى أن مواجهة اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023 كانت هي الأصعب بالنسبة له مع الفريق.

وقال حسين الشحات خلال كلمته في حفل دير جيست: "أتمنى أن نخوض جميع المباريات مثل لقاء العين الإماراتي، لأننا ظهرنا بمستوى مميز".

وأضاف: "مباراة اتحاد جدة هي الأصعب بالنسبة لي، لأننا كنا نلعب خارج ملعبنا، وفي كأس العالم للأندية، والجميع قال إننا سنتلقى الهزيمة، لكننا أثبتنا جميعًا من نحن، عندما تتحدث عن الأهلي يجب أن تتحدث باحترام وتمنح هذا النادي حقه".

وتابع: "الهزيمة في السوبر الأفريقي جعلت الفريق يستفيق، والجماهير غضبت كثيرًا منا ونحن كذلك، خاصة وأنها كانت أمام الزمالك، وتعاهدنا على تحقيق السوبر المصري وهو ما حدث".

وأكمل: "التشبع من البطولات؟ من يلعب للأهلي ويشبع من البطولات من الأفضل ألا يأتي للفريق من الأساس.. في كل موسم نخوض 7 بطولات ونحن مطالبون بالفوز بهم جميعًا، نحن لا نشبع من البطولات ونريد التتويج بكل الألقاب".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "سألت جميع اللاعبين، هل تشبعتم من البطولات؟ فالجميع رد قائلًا لا، ومن يقول ذلك فهو غير صحيح بكل تأكيد".