25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

الناتج الصناعي الفرنسي يواصل النمو في أكتوبر

إسبانيا تسجل 1.71 مليون إصابة بكورونا والوفيات 47 ألفا و19

إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 1.77 مليون والوفيات 61 ألفا و739