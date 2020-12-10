 25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم - بوابة الشروق
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25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

محسن عشري
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 11:38 ص

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفه سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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