قطع موفرة بدور العبادة لترشيد استهلاك المياه بالبحر الأحمر

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر أعمال المرحلة الأولى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد والكنائس؛ لترشيد استهلاك مياه الشرب.

وقال المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إن تنفيذ هذه المبادرة جاء لتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث تعمل هذه القطع على توفير 50% من المياه المستهلكة بالأماكن المستهدفة.

وأضاف عيسى أن أعمال تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة "المساجد الأهلية والكنائس" تتم وفقاً لآلية وخطة زمنية محددة، ومن خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن والشركة، وذلك لسرعة الانتهاء من تركيب القطع مع تحديد مسئولي الصيانة الدورية لها بكل مدينة؛ لضمان الحفاظ عليها وعدم إهدار مياه الشرب.