الصين تلغي الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين الأمريكيين الذين يزورون هونج كونج

ألغت الصين، اليوم الخميس، معاملة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الأمريكية، الذين يزورون هونج كونج، وماكاو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج، في مؤتمر صحفي ببكين، إن الصين ألغت معاملة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يزورون هونج كونج وماكاو، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عقوبات مالية وحظر سفر على 14 مسؤولا صينيا، بسبب دورهم في تبني قانون للأمن القومي لهونج كونج واستبعاد بكين الشهر الماضي للمعارضين المنتخبين في هونج كونج.

ونددت بكين بهذه العقوبات، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها "جنونية ودنيئة".